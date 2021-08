Nowoczesne projekty domów

Autorskie propozycje, które znaleźć można w katalogu na naszej stronie internetowej to przede wszystkim projekty domów jednorodzinnych. Wśród nich znajdują się warianty o zróżnicowanym metrażu i specyficznych cechach. Oferujemy domy parterowe, piętrowe oraz z poddaszem użytkowym. Mogą być one utrzymane zarówno w konwencji nowoczesnej, jak i tradycyjnej. Mamy zarówno projekty domów małych, do 100m2, średnie oraz duże powyżej 140m2, w tym budynki wolnostojące, bliźniaki i domy szeregowe.

Projekty innych budynków

Nasze propozycje mogą uwzględniać także inne elementy i szczegółowe wytyczne. Wśród nich wymienić można budynki z kosztorysem, tanie w budowie lub przeznaczone na działkę o wąskim kształcie, ale także projekty domów z antresolą, czy też konkretnym rodzajem dachu. Warto nadmienić, że oprócz projektów budynków mieszkalnych, w naszej ofercie znajdują się także projekty garaży, a także domków letniskowych różnego rodzaju. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem.